جلسة في إنجلترا لحل مشاكل صلاح مع اتحاد الكرة المصري

وكالات / سما /

وافقت اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري على سفر مدرب المنتخب الأول حسام البدري إلى أوروبا من أجل مقابلة عدد من المحترفين الفراعنة وفي مقدمتهم نجم نادي ليفربول محمد صلاح.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن حسام البدري سيعقد جلسة خاصة مع صلاح من أجل حل كل القضايا التي تسببت في توتر العلاقة بين النجم المصري واتحاد الكرة في مصر.

وتولى البدري قيادة المنتخب المصري بعد نهاية كأس أمم أفريقيا التي استضافتها مصر خلال الصيف الماضي وخرج الفراعنة من بوابة الدور الثاني.

ولم يشارك صلاح في المعسكرين اللذين قادهما البدري إلى غاية الآن مع المنتخب المصري، وغاب عن المعسكر الأول للحصول على قسط من الراحة، ومنعته الإصابة من الالتحاق بالمعسكر الثاني.

وتوالت الأزمات بين صلاح واتحاد الكرة المصري منذ كأس العالم 2018، ودخل في نزاع مع إدارة الاتحاد بشأن قضايا تتعلق بالتسويق وحقوق استخدام صورته، كما أزال اللاعب الإشارة إلى لعبه للمنتخب المصري من حساباته بمواقع التواصل بعد تأخر إرسال تصويت مدرب وقائد المنتخب في استفتاء أفضل لاعب في العالم.

وذكرت مصادر في وقت سابق أن صلاح غاب عن حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الذي أقيم مطلع الشهر الحالي في الغردقة بسبب استمرار خلافاته مع اتحاد الكرة المصري.

ويسعى حسام البدري لبدء صفحة جديدة مع صلاح وذلك مع اقتراب انطلاق التصفيات الأفريقية لكأس العالم 2022 في قطر.