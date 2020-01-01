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الاحتلال يجري تدريبات عسكرية في الأغوار الشمالية

الأربعاء 15 يناير 2020 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT


الأغوار / سما /

أجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تدريبات عسكرية في عدة مناطق من الأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة ، إن هذه التدريبات مستمرة منذ يومين على أراضي عدة خرب في الأغوار، وهي: خلة جميع، وخلة البد، وخربة الشق في منطقة الفارسية، وخربة سمرة.

وأضاف، أن قوات الاحتلال تستخدم الدبابات والرصاص الحي في تدريباتها، ما يؤثر على المرزوعات، علما أنها لم توجه تحذيرا مسبقا للأهالي.

يذكر أن قوات الاحتلال تنفذ تدريبات عسكرية عدة مرات سنويا في الأغوار الشمالية، ما يؤدي لطرد العائلات من مساكنها، وحدوث أضرار وخسائر في الأراضي الزراعية والمحاصيل.

#الاحتلال

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