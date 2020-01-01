ملياردير ياباني يبحث عن حبيبة يصطحبها في رحلة إلى القمر

وكالات / سما /

ستكون رحلة بحث الملياردير الياباني، يوساكو مايزاوا، عن حبيبة ترافقه في رحلة حول القمر، موضوع برنامج وثائقي جديد في أحدث مغامرة مثيرة يقدم عليها رجل الأعمال.

ودعا مايزاوا البالغ من العمر 44 عاما، الفتيات العازبات ممن تجاوزن العشرين من العمر، للانضمام إلى البرنامج الذي ستعرضه خدمة ”أبيما تي.في“ للبث.

وكان مايزاوا باع موقع ”زوزو“ الإلكتروني لبيع الأزياء بالتجزئة، لشركة ”سوفتبانك جروب“.

وكتب على موقع إلكتروني يستقبل طلبات الانضمام للبرنامج ”مع تدفق مشاعر الوحدة والفراغ علي، هناك شيء واحد أفكر فيه: أن استمر في حب امرأة واحدة“.

وأضاف ”أريد أن أعثر على شريكة حياة. ومع شريكة الحياة المستقبلية هذه، أود أن أصرخ معبرا عن الحب، وداعيا للسلام العالمي من الفضاء الخارجي“.

ومن المقرر أن يذهب مايزاوا في رحلته حول القمر عام 2023، ليصبح بذلك أول مسافر في رحلة خاصة تابعة لشركة ”سبيس إكس“ التي يملكها إيلون ماسك.

وقال مايزاوا الذي انفصل في الآونة الأخيرة عن حبيبته الممثلة أيامي جوريكي (27 عاما) إنه ”يعتزم اصطحاب فنانين معه، حتى تكون التجربة التي أطلق عليها اسم (دير مون) مصدر إلهام لهم“.

وسيعرض البرنامج الوثائقي الذي سيكون بعنوان ”فول مون لافرز“ على خدمة ”أبيما تي.في“، ويستهدف جمهورا من الشبان العازفين عن التلفزيون.

ويقول موقع تلقي طلبات الانضمام للبرنامج، إنه ينبغي للراغبات في المشاركة أن يكن مهتمات بالذهاب إلى الفضاء، وقادرات على المشاركة في الإعداد له، وأن يأملن في السلام العالمي.

وينتهي استلام طلبات الالتحاق بالبرنامج يوم الـ17 من يناير/ كانون الثاني، على أن يختار مايزاوا شريكته بحلول نهاية مارس/ آذار المقبل.

والبرنامج الوثائقي هو أحدث خطوة كبيرة يقدم عليها الملياردير مايزاوا، الذي يوزع مبلغ 9 ملايين دولار على متابعين له على تويتر، سعيا لإثارة النقاش بشأن فوائد فكرة الدخل الأساسي في اليابان.