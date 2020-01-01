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مناشدة للإفراج عن لاجئة فلسطينية من السجون المصرية

الأربعاء 15 يناير 2020 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
مناشدة للإفراج عن لاجئة فلسطينية من السجون المصرية


القاهرة / وكالات /

أطلق عدد من الناشطين الفلسطينيين وعائلة لاجئة فلسطينية سورية نداءً، ناشدوا خلاله السفارة الفلسطينية في مصر ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، التدخل لدى السلطات المصرية لإطلاق سراح اللاجئة الفلسطينية حفيظة حسين السوطري (53 عاما) المحتجزة برفقة عدد من اللاجئين السوريين في مركز شرطة "إدفو" شمالي أسوان منذ 1/ آب من العام المنصرم، بتهمة دخولها من السودان إلى الأراضي المصرية بطريقة غير شرعية.

وأفادت عائلة السوطري، أن حفيظة تعاني العديد من الأمراض وهي بحاجة إلى عناية طبية خاصة، مطالبين الجهات الدولية والحكومة المصرية النظر بقضيتهم من الناحية الإنسانية البحتة، خاصة أنهم لاجئون فارون من الحرب للبحث عن الأمن والأمان والنجاة بحياتهم، بحسب ما ذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا".

ومنذ رفض مصر منح تأشيرة نظامية للفلسطينيين السوريين للدخول إليها، لجأ المئات منهم لدخول البلاد بطريقة غير شرعية عن طريق الصحراء السودانية - المصرية، فيما يعاني اللاجئون الفلسطينيون الذين دخلوا بطرق غير نظامية عبر الحدود السودانية المصرية من عدم القدرة على الحركة والتنقل والعمل وتعليم أبنائهم، كما أنهم غير قادرين على السفر خارج مصر عبر المنافذ المصرية (موانئ ومطارات) وذلك لرفض السلطات المصرية تسوية أوضاعهم القانونية، أسوة باللاجئ السوري الذي تتم تسوية وضعه خلال أسبوع بموجب بطاقة اللجوء الذي يحصل عليها من المفوضية لمجرد وصوله إلى مصر.

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