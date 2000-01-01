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الأعشاب تنمو على إيفرست

الأربعاء 15 يناير 2020 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأعشاب تنمو على إيفرست


وكالات / سما /

اكتشف علماء جامعة إكستر البريطانية، أن المساحة التي تغطيها الأعشاب في جبال هيمالايا وبالذات في قمة إيفرست، بدأت بالتوسع، حتى في المناطق التي لا تغطيها الثلوج دائما.

ويفيد موقع Phys.org، بأن الباحثين درسوا انتشار النباتات العشبية والشجيرات الصغيرة، وحللوا الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية أعوام 1993-2018 ، واتضح لهم، أن أربع قمم (من 4150 مترا إلى 6000 متر) فوق سطح البحر ازداد فيها انتشار النباتات وخاصة على ارتفاع 5000-5500 متر.

وقد قارن العلماء هذه البيانات مع النماذج النظرية، التي تفيد بأن مناطق الحرارة المنخفضة جدا تتقلص بسبب الاحتباس الحراري.

وتبين نتائج هذه الدراسة، أن عملية فقدان الثلوج تسارعت كثيرا أعوام 2000-2016، ورافقها توسع النظم الفرعية (مناطق ذات غطاء ثلجي غير مستقر)، ولا يعرف بالضبط كيف يؤثر نمو النباتات في التوازن المائي، حيث أن المناطق الفرعية لهيمالايا تغذي 10 أنهار كبيرة في آسيا.

#إيفرست #الأعشاب

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