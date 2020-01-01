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انخفاض ضغط الدم ينذر بأمراض خطيرة

الأربعاء 15 يناير 2020 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض ضغط الدم ينذر بأمراض خطيرة


وكالات / سما /

قال المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية‬ ‫إن انخفاض ضغط الدم يستلزم استشارة الطبيب فورا؛ نظرا لأنه قد ينذر‬ ‫بأمراض خطيرة مثل قصور القلب واضطرابات نظم القلب وقصور الغدة الدرقية ‬‫وقصور الأوردة. ‬

‫وأضاف المركز الألماني أن انخفاض ضغط الدم قد يكون أثرا جانبيا لبعض‬ ‫الأدوية، مثل الأدوية النفسية والمدرة للبول والمعالجة‬ ‫لارتفاع ضغط الدم والموسعة للأوعية الدموية والمعالجة‬ ‫لاضطرابات نظم القلب. ‬

‫وتتمثل أعراض انخفاض ضغط الدم في صعوبة النهوض من الفراش صباحا، مع‬ ‫الشعور بالتعب والصداع والدوار وخفقان القلب واضطرابات الرؤية، وقد يصل‬ ‫الأمر إلى حد فقدان الوعي والإغماء.‬

‫جدير بالذكر أن القيمة المثالية لضغط الدم هي "120/80 ملم زئبق"، في حين ‬‫يكون الضغط منخفضا إذا كان أقل من "110/70 ملم زئبق" لدى الرجال أو أقل من "100/60 ملم زئبق" لدى النساء.‬

#ضغط الدم #الأمراض

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