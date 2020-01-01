لأول مرة منذ أوسلو .. قرار جديد من بينيت يتعلق بمناطق (ج)

القدس المحتلة / سما /

أعلن وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت عن 7 مواقع في مناطق (ج) من الضفة الغربية كمحميات طبيعية جديدة، إلى جانب توسيع المحميات الحالية.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية إنه لأول مرة منذ 25 عامًا (اتفاق أوسلو) يتم الإعلان عن 7 محميات طبيعية جديدة في الضفة، إلى جانب توسيع 12 محمية أخرى.

وأشارت إلى أن إعلان بينيت بمثابة توجيه للإدارة المدنية في الضفة الغربية للبدء عمليا في تطبيق الإعلان، وذلك بعد سنوات من تجميد القرار بسبب عدم وجود موافقة من المستوى السياسي.

وقال بينيت خلال الإعلان إن ذلك يعطي قوة إضافية لـ"أرض إسرائيل" ويعزز تطوير المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة (ج) بالأفعال لا بالكلمات.