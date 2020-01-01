مواصفات هاتف أيفون الجديد الشبيه بـ iPhone 8

وكالات / سما /

أكد موقع Mac Rumors المتخصص في الأخبار التقنية ، أن شركة أبل الأمريكية سوف تطلق هاتف أيفون للعام الحالي سيكون شبيها ل iPhone 8 وبشاشة 5.4 بوصة.

وذكر الموقع أن شركة أبل ستقوم بتطوير نماذج بتقنية التعرف على الوجه بالإضافة إلى أنها تعمل على خاصية بتقنية التعرف على بصمة اليد كالموجودة في نسخة هاتف iPhone 8.

وسيكون هاتف أيفون الجديد شبيها للحجم الخارجي ل iPhone 7 كما ستكون الكاميرات الخلفية أكبر حجما بالمقارنة بهاتف iPhone 8 ، حيث أن هواتف أيفون 7 و 8 قد صدرت بحجم شاشة واحدة وهو 4.7 بوصة.

وتعمل شركة أبل على إطلاق 4 هواتف هذا العام من بينها هاتف بشاشة 5.4 والشبيه بهاتف iPhone 8 ، وهاتفين بحجم شاشة 6.1 بوصة بالإضافة إلى هاتف بحجم شاشة 6.7 بوصة.

ووفقا للموقع فإن أبل ستصدر أول هاتف لأيفون هذا العام في شهر مارس أو أبريل القادم باسم ‌iPhone SE 2 والمفترض أنه شبيه بهاتف iPhone 8