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أبو هولي يصل اليابان في زيارة رسمية لبحث دعم المخيمات

الأربعاء 15 يناير 2020 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو هولي يصل اليابان في زيارة رسمية لبحث دعم المخيمات


غزة / سما /

وصل عضو الجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي، صباح اليوم الاربعاء،الى اليابان في زيارة رسمية تستغرق اسبوعاً بدعوة من وكالة التعاون الدولي الياباني (جايكا) .
وقال رامي المدهون مدير عام الاعلام والعلاقات العامة بدائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة ان ابو هولي سيلتقي خلال زيارته في اجتماعات منفصلة بنائب رئيس مؤسسة جايكا الدكتور نوبوكو كاياشيما، وبنائب وزير الخارجية الياباني سوزوكي، وبالمجموعة البرلمانية – الفلسطينية وقيادات مجتمعية يابانية.
ولفت الى ان الزيارة ستتضمن مشاركة رئيس دائرة شؤون اللاجئين ابو هولي في ندوة حول مشروع تحسين المخيمات بالسيب في مدينة جايكا ايشيجايا، وحضور محاضرة حول اعادة اعمار ما بعد الحرب والادارة المحلية في هيروشيما، وفي الوقت ذاته سيلقي الدكتور اب ولي هولي محاضرة حول قضية اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والابعاد القانونية والسياسية الى جانب عرض تقديمي عن اضاع اللاجئين في المخيمات وظروفهم المعيشية والمشاريع ذات الأولوية للمخيمات.
واوضح ان الزيارة تهدف الى تعزيز التعاون بين دائرة شؤون اللاجئين والحكومة اليابانية وجايكا في سبيل استمرار الدعم الياباني المتمثل بالدعم الفني للدائرة ولمخيمات اللاجئين وتمهيداً لبدء المرحلة الثانية من مشروع تحسين المخيمات والتي تشمل 12 مخيم في الضفة الغربية خلال الأربع سنوات القادمة 2020-2023، علماً بان المرحلة الاولى غطت ثلاثة مخيمات على مدار ثلاث سنوات 2017-2019.
ويرافق ابو هولي في زيارته مدير عام المخيمات في الدائرة ياسر ابو كشك.

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