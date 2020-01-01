أهلي قلقيلية يضم مهاجم الوطني سابقا

رام الله / سما /

أعلن نادي أهلي قلقيلية أحد أندية دوري المحترفين الفلسطيني، عن التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية بالضفة المحتلة.

وضم أهلي قلقيلية المهاجم الدولي السابق أحمد أبو ناهية, والحارس إبراهيم عبد الغافر, للدفاع عن ألوان الفريق في النصف الثاني من الموسم الجاري.

ويملك أبو ناهية تجارب مهمة في دوري المحترفين، إذ سبق له أن قاد هجوم شباب الخليل، كما دافع عن ألوان هلال القدس، بالإضافة لتمثيله المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم.

يشار إلى أن أهلي قلقيلية أنهى مرحلة الذهاب من دوري المحترفين في المركز العاشر برصيد 8 نقاط.