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فيديو.. الكشف عن آخر المتأهلين لدور الـ16

الأربعاء 15 يناير 2020 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. الكشف عن آخر المتأهلين لدور الـ16


غزة / سما /

صعدت أندية شباب جباليا واتحاد خانيونس وخدمات الشاطئ وشباب خانيونس لدور الـ16 من كأس قطاع غزة.

وحقق شباب جباليا فوزا سهلا على نظيره المصدر (4-1).

وسجل رباعية "ثوار الشمال" محمد أبو ريالة "هدفين" (48 و76), وحاتم نصار (74), ومحمد الملفوح (94) من ركلة جزاء, بينما أحرز هدف حفظ ماء الوجه للمصدر تيسير درويش (88).

اتحاد خانيونس – الأقصى (2-1)

وانتصر اتحاد خانيونس على الأقصى بصعوبة (2-1).

وتقدم الأقصى عبر محمود إسماعيل بالخطأ في مرماه (4), قبل أن يردّ "الطواحين" بثنائية عن طريق أحمد جرغون (55), وخالد النبريص (73).

وشهدت المباراة إهدار ركلة جزاء للأقصى نفذها عبد الله إسماعيل (6).

خدمات الشاطئ – خدمات البريج (0-0) (4-3)

وفاز خدمات الشاطئ على خدمات البريج بركلات الترجيح (4-3), عقب التعادل في الوقت الأصلي (0-0).

وفشل الفريقان بالوصول للشباك على مدار 90 دقيقة, قبل أن يخطف "البحرية" بطاقة الصعود عن طريق ركلات الترجيح بالفوز (4-3).

شباب خانيونس – القادسية (0-0) (6-5)

واقتنص شباب خانيونس انتصارا شاقا من القادسية بركلات الترجيح (6-5), بعد التعادل في الوقت الأصلي (0-0).

ولم يتمكن أي فريق من هز الشباك في الوقت الأصلي, قبل أن يمكن "النشامى" من الفوز بركلات الترجيح (6-5).

#كأس غزة

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