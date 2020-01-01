المخابرات الإسرائيلية تستعد لتأمين وصول قادة من 41 دولة إلى القدس المحتلة

القدس المحتلة / سما /

أُجري تدريب أمني كبير في مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي في القدس المحتلة، استعدادا لوصول 41 رئيس دولة الأربعاء القادم إليه، لاستقبالهم الرسمي هناك، قبل مُشاركتهم في مؤتمر المنتدى الدولي للهولوكوست. وسيبزر من بين الحضور: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونائب الرئيس الأميركي مايك بينس، والرؤساء: الألماني والفرنسي، وكذلك ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز.

وتم إجراء التدريب الأمني، بالتعاون مع وحدة تأمين الشخصيات، التابعة لجهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك"، علما أنه تم التدرّب على تأمين المواكب، ودخول آمن لكبار الشخصيات إلى مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي. وتعمل الشرطة الإسرائيلية منذ عدة أسابيع، على الاستعداد والجهوزية لهذا الحدث، في حملة أطلق عليها "المستقبل". وسيعمل أكثر من 6000 شرطي إسرائيلي بمنظومة تأمين ومرافقة الوفود الدولية الضيفة، البالغ عددها 47.

وسيتحوّل مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي أثناء الحدث، إلى منطقة مغلقة، حيث سيتمركز القناصة على الأسطح، ورجال الشرطة ورجال الأمن على مداخل الشوارع المؤدية إلى المنطقة. كما سيتم إغلاق المجال الجوي للقدس، وسيتم حظر استخدام الزنانات. وتستعد الشرطة الإسرائيلية إلى تنقل وفود الضيوف من مكان إلى مكان، عن طريق توجيه السير المنتظم إلى الشوارع البديلة، والتغييرات في حركة المرور في المنطقة، حيث سيتم إغلاق عدة شوارع بأوقات مختلفة، عند التقاطعات والتقاطعات التي سيتم حظرها بشكل متقطع للقوافل من الأربعاء وحتى الجمعة (22 -24 يناير / كانون الثاني)، ما سيُنذر بازدحامات مرورية.

وبحسب البرنامج، فإنه من المقرر أن يصل الرئيس بوتين أولا، حيث سيحضر في ساعات ما بعد الظهر، حفل افتتاح النصب التذكاري لكارثة لينينغراد. وفي وقت لاحق، سيحل بوتين شأنه شأن باقي القادة الآخرين، ضيفا على مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي، حيث ستقام مأدبة عشاء رئاسية.