ليفربول يرد على عرض قدمه روما للتوقيع مع شاكيري

وكالات / سما /

رد نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم على عرض قدمه روما الإيطالي للحصول على خدمات اللاعب شيردان شاكيري في سوق الانتقالات الشتوية في كانون الثاني / يناير.

وذكرت صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية أن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز رفض عرضاً من روما للتعاقد مع لاعب الوسط السويسري هذا الشهر بسبب أهميته في فريق يورجن كلوب.

وارتبط فريق الذئاب بالتعاقد مع عدد من اللاعبين خلال الأيام الماضية ، بما في ذلك ماتيو بوليتانو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي ، والذي ما زال يعتبر بمثابة الخطة (ب) في حال فشل صفقة شاكيري.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً إلى ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية عام 2018 قادماً من ستوك سيتي مقابل مبلغ 14.7 مليون يورو ، فيما ارتفعت قيمته السوقية منذ ذلك الحين.

وتمكن لاعب بايرن ميونخ الألماني السابق من تمثيل ناديه الحالي ليفربول في 40 مباراة في جميع المسابقات ، وتمكن من التسجيل سبع مرات جنباً إلى جنب صناعة خمس تمريرات حاسمة في المجموع.