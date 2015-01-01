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رقم كارثي يفضح هشاشة دفاع توتنهام مع مورينيو

الأربعاء 15 يناير 2020 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رقم كارثي يفضح هشاشة دفاع توتنهام مع مورينيو


وكالات / سما /

جاء انتصار توتنهام هوستبير على ميدلسبره بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، ليضع العديد من علامات الاستفهام على أداء دفاع الفريق اللندني هذا الموسم.

واعترف جوزيه مورينيو في مقابلة صحفية قبل أيام، بأنه يعقد جلسات مطولة مع لاعبيه من أجل تحسين الأداء الدفاعي، لكن فريقه لا يزال يقترف الأخطاء تلو الأخرى، لدرجة أنه لم يعرف طعم الشباك النظيفة منذ فترة بعيدة.

وبحسب شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإن جوزيه مورينيو فشل في الحفاظ على نظافة شباك توتنهام في 9 مباريات متتالية في جميع البطولات، وهذه هي المرة الثانية التي يتكرر فيها هذا الأمر خلال مسيرته التدريبية (923 مباراة).

وسبق لمورينيو أن عاش نفس هذا الحدث السلبي، رفقة تشيلسي خلال الفترة من مايو إلى سبتمبر 2015، وبعدها بثلاثة أشهر فقط، تعرض المدرب البرتغالي للإقالة من منصبه، بسبب تذبذب النتائج.

ويوصف مورينيو بأنه ملك الخطط الدفاعية، مع العلم أن توتنهام هوتسبير يمتلك أسماءً جيدة على الصعيد الدفاعي، لدرجة أن المدرب البرتغالي حاول التعاقد سابقاً مع إريك داير وتوبي ألدرفيريلد، عندما كان مديراً فنياً بمانشستر يونايتد.

#توتنهام #جوزيه مورينيو

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