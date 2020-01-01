انتهاء موعد تقديم قوائم المرشحين لانتخابات الكنيست

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أنه سيتم استكمال تقديم قوائم المرشحين لجميع الأحزاب، اليوم الأربعاء، وسيتواصل ذلك حتى الساعة العاشرة ليلًا، وبعدها فقط سيتضح عدد القوائم التي ستنافس في الانتخابات التي ستجري في الـ 2 من آذار القادم.

وبدأت عملية تقديم قوائم المرشحين لانتخابات الكنيست الـ 23، يوم أمس الثلاثاء، وكما هو الحال في كل انتخابات، رافقت ذلك معركة على اختيار الحروف لكل قائمة.

وتمكنت عشرة قوائم من تقديم أوراقها حتى الساعة الخامسة من مساء أمس، إلى لجنة الانتخابات.

يذكر أن القوائم التي قدمت أوراقها هي قوائم جديدة أو سبق لها المنافسة وعدم اجتياز نسبة الحسم في انتخابات سابقة، بعد حصولها على نسبة ضئيلة جدًا من الأصوات.

ومن بين هذه القوائم قائمة "حقوقنا في صوتنا" التي حصلت في انتخابات أيلول على 1473 صوتًا، وقائمة "دعم" التي حصلت على 592 صوتًا.

لكن القوائم التي لفتت الاهتمام، هي "محاكمة عادلة" برئاسة رنانا – لاريسا تريمبوبلر – عمير، زوجة يغئال عمير الذي قتل رئيس الوزراء السابق إسحاق رابين.

وقالت لاريسا لرئيس لجنة الانتخابات المركزية أن هدفها هو تحقيق إصلاحات في الجهاز القضائي والعمل لإطلاق سراح يغئال عمير، وتضم القائمة 14 مرشحا بينهم والدة عمير نفسه.

كما لفتت الأنظار قائمة "القوة الاقتصادية الليبرالية" التي تضم السجين عاموس دوف سيلفر، مؤسس شبكة لتهريب المخدرات. وهو يحتل المركز الثاني في القائمة، التي يقودها الخبير الاقتصادي جلعاد ألفير.