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مقتل امرأة طعناً في الداخل المحتل

الأربعاء 15 يناير 2020 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل امرأة طعناً في الداخل المحتل


القدس المحتلة / سما /

قتلت امرأة في الثلاثينيات من عمرها، حيث عثر على جثتها وعليها آثار عنف وعلامات طعن صباح اليوم الأربعاء، داخل منزلها في منطقة "كرمئيل" في الداخل المحتل.

وتلقت الشرطة بلاغا عن وجود جثة داخل شقة سكنية في بلدة كرمئيل في الجليل المحتل، وعثرت الشرطة على امرأة وقد فارقت الحياة وعليها علامات طعن.

وخلال أقل 24 ساعة، قتلت امرأتان جراء جرائم في مناطق الداخل المحتل ، فجر أمس الثلاثاء، أعلن في مستشفى "سوركا" في بئر السبع وفاة شادية أبو سريحان (35 عاما)، بعد أن وصلت إلى المستشفى في حالة حرجة وعليها علامات عنف، حيث تم اعتقال 4 من أفراد عائلتها بشبهة الضلوع في مقتلها على ما يبدو خنقا.

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