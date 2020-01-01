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حماس تدعو للاحتشاد بصلاة الفجر بالاقصى والابراهيمي فجر الجمعة

الأربعاء 15 يناير 2020 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدعو للاحتشاد بصلاة الفجر بالاقصى والابراهيمي فجر الجمعة


غزة / سما /

دعت حركة المقاومة الاسلامية حماس أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط في القدس والضفة الغربية للنفير العام والاحتشاد بصلاة الفجر جماعة يوم الجمعة القادمة الموافق ١٧/١/٢٠٢٠ في المسجد الإبراهيمي والمسجد الأقصى.

كما دعت حماس في بيان لها سكان قطاع غزة إلى النفير العام والصلاة في مساجد غزة المركزية؛ تلبية لنداء أهلنا في القدس والضفة الغربية ضمن (حملة الفجر العظيم) في المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي اللذين يدنسهما الاحتلال المستوطنين.

واعتبرت أن المخططات والمشاريع الاسرائيلية الخطيرة التي تدبر للمسجد الأقصى المبارك قبلة المسلمين الأولى، ومسرى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والمسجد الإبراهيمي في خليل الرحمن، بدءا بالأطماع العدوانية ال التي تتجلى يوميا بالاقتحامات والتدنيس وانتهاك الحرمات في تهديد واضح لوجودهما وهويتهما الإسلامية، ومرورا بإغلاق البوابات والاعتداء على المصلين واعتقالهم وإبعادهم والتنكيل بهم إيذانا بما يُخطط للأقصى من تدمير وإزالة عن الوجود، وبناء الهيكل المزعوم مكانه، وقد تسارعت في الآونة الأخيرة وتيرة هذه التهديدات والانتهاكات والأعمال العدائية الصهيونية بحق مقدسات شعبنا لفرض وقائع جديدة على الأرض كجزء من مكونات الدولة اليهودية.

وأضاف بيان حماس:" ولتكن هذه الحملة بمثابة رسالة تحدٍ للاحتلال، ونذيرًا له بأنّ مقدساتنا خط أحمر لا يمكن السكوت عنه".

#حماس #صلاة #الاقصى

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