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بوجبا حسم قراره بشأن مستقبله مع مانشستر يونايتد

الأربعاء 15 يناير 2020 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوجبا حسم قراره بشأن مستقبله مع مانشستر يونايتد


وكالات / سما /

كشفت شبكة “سكاي سبورتس” بنسختها الألمانية بأن الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي قد قرر الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر عقب نهاية هذا الموسم في الصيف القادم.

وارتبط اسم بول بوجبا ابن 26 عاماً بالرحيل عن فريق مانشستر يونايتد منذ الصيف الماضي، وكان قريباً من الانضمام لنادي ريال مدريد الإسباني، ولكن انتهى الأمر باستمراره مع الشياطين الحمر.

ولم يشارك بول بوجبا مع مانشستر يونايتد هذا الموسم سوى في 8 مباريات بسبب إصاباته المتكررة، ويبدو بأن الأمر يتجه إلى رحيله في الصيف.

وأشارت الشبكة أن بول بوجبا يرغب بشدة في الرحيل عن مانشستر يونايتد في الصيف لخوض تجربة جديدة، وسيعمل مينو رايولا وكيل أعماله على حسم مسألة رحيله عقب انتهاء الموسم.

وأكملت الشبكة أن بول بوجبا لن يرحل عن مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الشتوي، وسينتظر للصيف، ويعتبر ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي هما أبرز الأندية الراغبة في النجم الفرنسي، واللذان بنسبة كبيرة سينتقل اللاعب لأحدٍ منهما.

وأكدت “سكاي سبورتس” أن بوجبا لن يجدد عقده مع مانشستر يونايتد، وسيضغط على إدارة مانشستر يونايتد من أجل الرحيل في الصيف والاستفادة من أموال بيعه، خاصةً وأن عقده سينتهي صيف عام 2021.

#بول بوجبا #مانشستر يونايتد

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