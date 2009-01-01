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ميسي : منافستي مع رونالدو ستبقى خالدة في أذهان الناس

الأربعاء 15 يناير 2020 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي : منافستي مع رونالدو ستبقى خالدة في أذهان الناس


وكالات / سما /

صرح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني بأن منافسته مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد في إسبانيا ستبقى خالدة في أذهان الناس، مشيراً إلى أن الجميع استمتع بها على مدار السنوات الماضية.

وسيطر الثنائي كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي على جميع الألقاب الفردية “الكرة الذهبية، وجائزة الأفضل” طوال فترة تواجد البرتغالي في ريال مدريد منذ عام 2009، وحتى عام 2018، بالإضافة لتحطيمهما الأرقام القياسية دائماً، والمنافسة بينهما التي استمرت لسنواتٍ عدة.

أثناء فترة تواجد كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد، سجل البرتغالي 450 هدفاً في 438 مباراة، بينما أحرز ليونيل ميسي 472 هدفاً في 476 مباراة.

وتحدث ليونيل ميسي حسب موقع “جول” قائلاً “منافستي مع رونالدو؟ لقد كانت منافسة خاصة، وسوف تظل إلى الأبد لأنها استمرت سنواتٍ عدة، بالإضافة إلى أننا لعبنا لفريقين متطلبين للغاية -ريال مدريد وبرشلونة- اللذان يعتبران الأفضل في العالم”.

وأضاف “المنافسة كانت متساوية بيننا لسنواتٍ عدة، أعتقد بأن الامر سيبقى للابد، كانت المنافسة بيننا لطيفة للغاية، وأعتقد بأن الناس قد استمتعت بها، سواء كان مشجع لبرشلونة أو ريال مدريد أو أي فريقٍ آخر”.

وتابع “من الواضح أنه عندما كان كريستيانو رونالدو متواجداً في ريال مدريد كانت مباريات الكلاسيكو دائماً مميزة”.

#ليونيل ميسي #رونالدو

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