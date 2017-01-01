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يديعوت: ضابط بسلاح البحرية الإسرائيلي يغتصب شابة بموقع عسكري

الأربعاء 15 يناير 2020 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: ضابط بسلاح البحرية الإسرائيلي يغتصب شابة بموقع عسكري


القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، النقاب عن حادثة اغتصاب شابة إسرائيلية، داخل موقع عسكري، تابع لسلاح البحرية الإسرائيلي، قبل عدة شهور. 

وذكرت الصحيفة العبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن الشرطة العسكرية، اعتقلت ضابطا يعمل بسلاح البحرية الإسرائيلي، بتهمة اغتصاب فتاة داخل موقع عسكري.

وقالت الصحيفة العبرية، إن الضابط "بنتا ترفا" برتبة رائد، 24 عاما، قام باغتصاب الشابة داخل الموقع، وقام كذلك بالاعتداء عليها بالضرب المبرح، خلال عملية الاغتصاب.

وأضافت الصحيفة، أنه تم اعتقال الضابط ترفا، وهو من أصول اثيوبية، بداية الأسبوع الجاري، وهو مازال رهن الاعتقال، على ذمة التحقيق بالقضية.

وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن الرائد ترفا، حاصل على شهادة التميز العسكري، من الرئيس الإسرائيلي ريفلين، بالعام 2017، عندما كان يخدم في المظليين.

#اغتصاب #جيش الاحتلال #ضابط

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