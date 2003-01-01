ثلاثة أسرى من جنين يدخلون عامهم الـ18 في معتقلات الاحتلال

جنين / سما /

دخل اليوم الأربعاء ، ثلاثة أسرى من محافظة جنين عامهم الـ 18 في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، أن الأسرى الثلاثة تم اعتقالهم في 15 كانون الثاني للعام 2003، وهم: كمال نجيب أبو وعر محكوم مدى الحياة، ومحمد أحمد ناجي أبو الرب محكوم 30 عاما، وكلاهما من بلدة قباطية جنوبا، وحمزة محمد أبو الهيجا من مخيم جنين ومحكوم 26 عاما.

وأضاف، أن الأسرى يعانون وبإستمرار من حرمان ذويهم من الزيارات المنتظمة في ظل معاناتهم وهم يتنقلون بين السجون، بعد إنتهاج سلطات الاحتلال سياسة التنقلات بين السجون.

ونوّه إلى أن الأسير أبو وعر الذي يقبع في معتقل "جلبوع" يعاني من مرض السرطان في الأوتار الصوتية، وتكسر في صفائح الدم.