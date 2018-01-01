وصف نتنياهو الاتفاقية بالتاريخية.. بدء تدفق الغاز من إسرائيل إلى مصر

القدس المحتلة / سما /

أعلن وزيرا البترول المصري والطاقة الإسرائيلي اليوم الأربعاء عن بدء تدفق الغاز من إسرائيل إلى مصر وفق اتفاقية جرت بين الطرفين.



ونقل موقع والا العبري تصريحا لوزير البترول المصري طارق الملا قال فيه: "إن ضخ الغاز من إسرائيل إلى مصر اليوم "يمثل تطورا هاما يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين".



وأضاف "الملا" سيمكن هذا التطور إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز"- حسب ما قال الوزير المصري.



وكان البلدين (مصر وإسرائيل) قد وقعا اتفاقية وصفتها حكومة نتنياهو بالتاريخية في فبراير/2018 لتصدير الغاز إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار، ولمدة 10 سنوات.