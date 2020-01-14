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الدفاعات السورية تتصدى لقصف اسرائيلي استهدف مطار التيفور

الأربعاء 15 يناير 2020 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاعات السورية تتصدى لقصف اسرائيلي استهدف مطار التيفور


القدس المحتلة / سما /

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، مساء الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية للجيش تصدت لعدوان استهدف مطار التيفور في ريف حمص الشرقي.

وقالت "إن العدوان على مطار تي فور تم بطائرات مسيرة وصواريخ، مشيرة إلى أنه قد تم إسقاط عدد منها".

وكانت الدفاعات الجوية قد تصدت في شهر ديسمبر 2019، لصواريخ معادية في أجواء العاصمة دمشق قادمة من الأراضي المحتلة، علما أن الاستهدافات للأراضي السورية من أهداف معادية تكررت في الأشهر الأخيرة.

وقال مصدر عسكري للوكالة الرسمية سانا انه في "حوالي الساعة 22,10 من مساء الثلاثاء الواقع في 14-1-2020 قام الطيران الإسرائيلي بعدوان جوي جديد على مطار التي فور من اتجاه منطقة التنف، وعلى الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية، وأسقطت عدداً منها، في حين وصلت أربعة صواريخ إلى المنطقة المستهدفة، واقتصرت الأضرار على الماديات". 

#قصف #سوريا #اسرائيل

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