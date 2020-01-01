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طقس فلسطين: اجواء مستقرة اليوم ومنخفض جوي مساء الجمعة

الأربعاء 15 يناير 2020 07:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: اجواء مستقرة اليوم ومنخفض جوي مساء الجمعة


رام الله /سما/

توقع الراصد الجوي لمعا داود طروة، ان يطرأ اليوم الأربعاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس مائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، والرياح شرقية تنشط أحياناً مما يزيد الإحساس بالبرودة. 

وفِي يوم غدٍ الخميس يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتتأثر البلاد بحالة من عدم الأستقرار الجوي، بحيث تكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية فوق أجزاء مختلفة، وخاصة خلال ساعات المساء.

وفِي يوم الجمعة تسقط خلال ساعات النهار أمطار محلية على بعض المناطق مع انخفاض على درجات الحرارة، وخلال ساعات الليل تتأثر المنطقة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، وتسقط الأمطار فوق معظم المناطق. 

وفِي يوم السبت تواصل درجات الحرارة إنخفاضها ، ويكون الطقس غائماً وبارداً ، وتسقط الأمطار التي تكون غزيرة أحياناً فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة. 

وفِي يوم الأحد يستمر الطقس بارداً وغائماً جزئياً الى غائم، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار فوق معظم المناطق .
 

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