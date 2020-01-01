الاحتلال يعيد 3 قوارب صيد إلى غزة بعد احتجازها لأعوام

غزة / سما/

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، 3 قوارب صيد تعود لصيادين فلسطينيين في قطاع غزة ، بعد احتجازهم منذ عدة أعوام.

وقال نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن قاربي صيد من الحجم الكبير، وقارب صغير احتجزتهم منذ عدة سنوات".

وأضاف عياش: "رست تلك القوارب في مرفأ الصيادين على شاطئ بحر مدينة غزة"، مشيرا إلى أن قاربين من الثلاثة قوارب وصلا إلى القطاع عن طريق البحر، فيما وصل الثالث عبر معبر "كرم أبو سالم" جنوبي غزة.

ولفت عياش أن المراكب عادت دون معدات الصيد الخاصة بها، وتحتاج إلى صيانة بمبالغ مالية كبيرة لتصبح صالحة لإعادة استخدامها.

وبذلك يصبح عدد القوارب التي أعادتها إسرائيل إلى قطاع غزة منذ يوليو/ تموز الماضي، 69 قاربا كانت قد صادرتهم من البحر أثناء عمل الصيادين خلال السنوات الماضية، بحسب نقابة الصيادين.