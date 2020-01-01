القضية الفلسطينية تتصدر أعمال اللجنة الدائمة للإعلام العربي بدبي

دبي /سما/

أكد رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي، المشرف العام على التخطيط والاستشراف الإعلامي في السعودية، خالد الغامدي، ضرورة تعزيز حضور القضية الفلسطينية في المشهدين الإعلاميين العربي والعالمي.

ودعا الغامدي خلال ترؤسه اجتماع الدورة العادية الـ"94" للجنة الدائمة للإعلام العربي الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في دبي، إلى العمل على تصحيح الصورة النمطية السلبية عن العرب والمسلمين في الخارج، ومعالجة قضايا الإرهاب ومكافحته.

وقال: إن الوطن العربي يواجه الكثير من التحديات في مختلف الجوانب تقتضي من الجميع تسخير جميع قدراتنا الإعلامية أكثر من أي وقت مضى للدفاع عن قضايانا وتوحيد صفوفنا في سبيل أن يرقى العمل الإعلامي العربي المشترك لتطلعات أمتنا العربية والإسهام في التأثير على المنظومة الإعلامية العربية إقليمياً ودولياً.

وناقشت اللجنة عدداً من البنود المهمة كالإستراتيجية الإعلامية العربية، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، ومقترح السعودية حيال تشكيل فريق عمل بعضويتها ومشاركة ممثلين من وزارات الإعلام في الدول العربية والمنظمات والاتحادات ذات العلاقة للعمل على تطوير إستراتيجية موحدة للتعامل مع جميع شركات الإعلام الدولية.