  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

القضية الفلسطينية تتصدر أعمال اللجنة الدائمة للإعلام العربي بدبي

الثلاثاء 14 يناير 2020 09:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
القضية الفلسطينية تتصدر أعمال اللجنة الدائمة للإعلام العربي بدبي


دبي /سما/

 أكد رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي، المشرف العام على التخطيط والاستشراف الإعلامي في السعودية، خالد الغامدي، ضرورة تعزيز حضور القضية الفلسطينية في المشهدين الإعلاميين العربي والعالمي.

ودعا الغامدي خلال ترؤسه اجتماع الدورة العادية الـ"94" للجنة الدائمة للإعلام العربي الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في دبي، إلى العمل على تصحيح الصورة النمطية السلبية عن العرب والمسلمين في الخارج، ومعالجة قضايا الإرهاب ومكافحته.

وقال: إن الوطن العربي يواجه الكثير من التحديات في مختلف الجوانب تقتضي من الجميع تسخير جميع قدراتنا الإعلامية أكثر من أي وقت مضى للدفاع عن قضايانا وتوحيد صفوفنا في سبيل أن يرقى العمل الإعلامي العربي المشترك لتطلعات أمتنا العربية والإسهام في التأثير على المنظومة الإعلامية العربية إقليمياً ودولياً.

وناقشت اللجنة عدداً من البنود المهمة كالإستراتيجية الإعلامية العربية، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، ومقترح السعودية حيال تشكيل فريق عمل بعضويتها ومشاركة ممثلين من وزارات الإعلام في الدول العربية والمنظمات والاتحادات ذات العلاقة للعمل على تطوير إستراتيجية موحدة للتعامل مع جميع شركات الإعلام الدولية.

#القضية الفلسطينية #الاعلام العربي #دبي #الوطن العربي

الأكثر قراءة اليوم

الزهار: التهدئة الطويلة اختراعات لفظية مضللة.. والرد الايراني ردع أكثر من طرف

سلطات الاحتلال تقرر رفع عدد العمال والتجار من قطاع غزة

انتقادات شديدة في الجيش الإسرائيلي بعد اتخاذ هذا القرار

جريمة القتل بفيلا نانسي عجرم.. شاهد: فيديو جديد يكشف الكثير!

هل اسقط "داعش" طائرة مقاتلة مصرية فوق شمال سيناء؟.. الجيش المصري يوضح

مذيعة تلفزيونية إيرانية لمشاهديها: "سئمت الكذب عليكم، اعتذر واقدم استقالتي"

ابنة سليماني تقتحم "إنستغرام" بصورة "مؤثرة".. وتعلق بالعربية

الأخبار الرئيسية

1222

شاهد.. الرئيس يؤكد: سنقدم كافة الامكانيات لتخفيف معاناة قطاع غزة

ايران

"أمان": الجيش نجح في ردع "حماس" بغزة.. وإيران ستتمكن من صنع قنبلة نووية خلال عامين

--------

بالصور... اجتماع قيادي لحركتي "حماس" و الجهاد الاسلامي في غزة

طائرة مصرية

هل اسقط "داعش" طائرة مقاتلة مصرية فوق شمال سيناء؟.. الجيش المصري يوضح

مالية غزة تحسم الجدل حول سعر اسطوانة الغاز وزيادة نسبة الموظفين!