وفد من منظمة الأغذية (الفاو) يزور جامعة الخليل

الخليل / سما /

استقبل رئيس جامعة الخليل د. صلاح الزرو وفداً من منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) ضم الدكتور عزام صالح عيسه، مدير البرنامج، والدكتورة خولة النجوم والدكتور البير .

وقدم الدكتور عيسه شرحاً مفصلاً عن منظمة الفاو والمشاريع التنموية التي تديرها، خصوصاً في مجال تنمية وتمكين قطاع الشباب، وذلك لتعزيز الأمن الغذائي والزراعة العصرية لمكافحة الفقر والبطالة.

من جهته قدم الدكتور الزرو شرحاً عن جامعة الخليل ودعمها لقطاع الزراعة والتنمية البشرية من خلال كلية الزراعة، التي تعتبر من أقدم كليات الزراعة في الوطن، والتي تطرح عدة تخصصات زراعية حديثة وعصرية.

وأكد الزرو على اهتمام الجامعة بالتعاون والشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية لتبادل الأفكار ودعم قطاع الشباب من خلال خلق فرص عمل وتشجيعهم للالتحاق ببرامج زراعية وتنموية.

وحضر اللقاء من جانب الجامعة نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية د. نبيل الحساسنة، وعميد شؤون الطلبة د. صلاح الشروف، ومدير مكتب رئيس الجامعة أ. نعيم الداعور، ومنسقة وحدة الخريجين أ. سميحة سياج.