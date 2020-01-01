  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

شاهد: صاروخ إسرائيلي جديد ضد المدرعات.. تعرف عليه

الثلاثاء 14 يناير 2020 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: صاروخ إسرائيلي جديد ضد المدرعات.. تعرف عليه


القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، عن صاروخ إسرائيلي جديد من جيل "SPIKE" ويطلق عليه اسم "SPIKE SR"، والذي سيساعد سلاح المشاة في التعامل مع المركبات العسكرية المحصنة، حيث يُطلق من مسافة 2 كيلو متر.
 
وأشارت الصحيفة، إلى أن شركة "رفائيل" التي تعمل في صناعة وتطوير وسائل القتال المتقدمة، عرضت الصاروخ خلال سلسلة عروض إطلاق النار جنوب البلاد، وهو صاروخ تكتيكي من جيل "SPIKE".
 
وأوضحت أن الصاروخ يزن 10 كيلو جرام فقط، ويصل لمسافة 2 كيلو متر، وهو صاروخ شخصي قصير المدى يخدم قوات المشاة، ويتمتع بقدرات فتاكة ضد الدروع.
 
وأضافت الصحيفة، أنه في أثناء العرض، أُطلق عدد كبير من الصواريخ تجاه أهداف على مسافات حتى 2 كيلومتر، وبرهنت التجربة على قدرات هجومية كبيرة للصواريخ، تعطي إمكانية لتعامل قوات المشاة مع المركبات القتالية المحصنة، مع قدرة واسعة على اختراق الدروع.
 
و صاروخ "SPIKE SR" هو صاروخ كهروبصري محمول، خفيف الوزن، يطلق من الكتف، ومجهز لقوات المشاة، وهو أخف صاروخ من هذا الجيل يستخدم في الجيش الإسرائيلي خلال العقدين الأخيرين، وفق الصحيفة.
 
وصُنع الصاروخ على نحو خاص حتى يمنح قوات المشاة مسافة هجوم كبيرة، حيث كانت هذه المسافة في الماضي متوفرة فقط في مضادات الدروع الثقيلة، ويعمل الصاروخ بنظام (أطلق وانسى)، مع رأس حربي ترادفي مع قدرة على اختراق الدروع المتقدمة.
 
تستخدم الصواريخ من طراز SPIKE في 34 دولة مختلفة، مع امدادات بأكثر من 3300 صاروخ، وتركيبات على أكثر من 45 منصة مختلفة منها طائرات هيلوكبتر ومركبات وسفن.
 
ونقلت الصحيفة عن مدير التسويق في إدارة أنظمة الصواريخ التكتيكية الدقيقة في قسم البر والبحر بشركة رفائيل، جال بفير، قوله: إن "صاروخ SPIKE SR لديه نفس القدرات الفتاكة حتى لأسلحة أكبر منه، بما يشمل قدرات فريدة على تجهيزه للإطلاق خلال 6 ثواني فقط من تشغيله، وقدرات هجوم على الأهداف السريعة ولمسافات بعيدة".
 
وختمت الصحيفة، بالقول: إن "هذه القدرات مطلوبة كثيراً اليوم لدى الزبائن، وذلك للاستعداد للقتال ضد التدريع، والاستعداد للحرب الهجينة التي أصبحت تهديداً كبيراً في شرق أوروبا".

#صاروخ إسرائيلي #مضاد دروع #سلاح المشاة #اسرائيل #الجيش الإسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

الزهار: التهدئة الطويلة اختراعات لفظية مضللة.. والرد الايراني ردع أكثر من طرف

سلطات الاحتلال تقرر رفع عدد العمال والتجار من قطاع غزة

انتقادات شديدة في الجيش الإسرائيلي بعد اتخاذ هذا القرار

جريمة القتل بفيلا نانسي عجرم.. شاهد: فيديو جديد يكشف الكثير!

هل اسقط "داعش" طائرة مقاتلة مصرية فوق شمال سيناء؟.. الجيش المصري يوضح

مذيعة تلفزيونية إيرانية لمشاهديها: "سئمت الكذب عليكم، اعتذر واقدم استقالتي"

ابنة سليماني تقتحم "إنستغرام" بصورة "مؤثرة".. وتعلق بالعربية

الأخبار الرئيسية

1222

شاهد.. الرئيس يؤكد: سنقدم كافة الامكانيات لتخفيف معاناة قطاع غزة

ايران

"أمان": الجيش نجح في ردع "حماس" بغزة.. وإيران ستتمكن من صنع قنبلة نووية خلال عامين

--------

بالصور... اجتماع قيادي لحركتي "حماس" و الجهاد الاسلامي في غزة

طائرة مصرية

هل اسقط "داعش" طائرة مقاتلة مصرية فوق شمال سيناء؟.. الجيش المصري يوضح

مالية غزة تحسم الجدل حول سعر اسطوانة الغاز وزيادة نسبة الموظفين!