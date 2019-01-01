  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل مواطنا على معبر بيت حانون

الثلاثاء 14 يناير 2020 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل مواطنا على معبر بيت حانون


غزة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا أثناء سفره عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة .

وأبلغ الجانب الاسرائيلي الارتباط الفلسطيني بعملية الاعتقال ونقل المواطن للتحقيق.

وقال عبد الناصر فروانة المختص في شؤون الاسرى إن سلطات الاحتلال اعتقلت المواطن وليد مصطفى عيسى سالم ديب اثناء سفره الى الجسر.

وأشار فروانة إلى أن المواطن ديب توجه صباحا وتم احتجازه واخضع للتحقيق طوال الساعات الماضية ومن ثم تم نقله الى جهة مجهولة وابلغت سلطات الاحتلال قبل قليل الارتباط الفلسطيني باعتقال المواطن المذكور.

يذكر أن هذه حالة الاعتقال الأولى عبر معبر إيرز هذا العام، حيث اعتقلت قوات الاحتلال خلال 2019 المنصرم 13 مواطنا عبر المعبر.

#معبر ايرز #اعتقال #قوات الاحتلال #سفر

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف عن خبر منعته إسرائيل قبل 5 سنوات حتى لا تستغله حماس عسكريًا

الزهار: التهدئة الطويلة اختراعات لفظية مضللة.. والرد الايراني ردع أكثر من طرف

سلطات الاحتلال تقرر رفع عدد العمال والتجار من قطاع غزة

انتقادات شديدة في الجيش الإسرائيلي بعد اتخاذ هذا القرار

جريمة القتل بفيلا نانسي عجرم.. شاهد: فيديو جديد يكشف الكثير!

مذيعة تلفزيونية إيرانية لمشاهديها: "سئمت الكذب عليكم، اعتذر واقدم استقالتي"

هل اسقط "داعش" طائرة مقاتلة مصرية فوق شمال سيناء؟.. الجيش المصري يوضح

الأخبار الرئيسية

ايران

"أمان": الجيش نجح في ردع "حماس" بغزة.. وإيران ستتمكن من صنع قنبلة نووية خلال عامين

--------

بالصور... اجتماع قيادي لحركتي "حماس" و الجهاد الاسلامي في غزة

طائرة مصرية

هل اسقط "داعش" طائرة مقاتلة مصرية فوق شمال سيناء؟.. الجيش المصري يوضح

مالية غزة تحسم الجدل حول سعر اسطوانة الغاز وزيادة نسبة الموظفين!

أبو مرزوق: حماس لم تَدّعِ يوماً أنها تمثل الشعب الفلسطيني ولم تطرح نفسها بديلا عن م.ت.ف