الاحتلال يعتقل مواطنا على معبر بيت حانون

غزة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا أثناء سفره عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة .

وأبلغ الجانب الاسرائيلي الارتباط الفلسطيني بعملية الاعتقال ونقل المواطن للتحقيق.

وقال عبد الناصر فروانة المختص في شؤون الاسرى إن سلطات الاحتلال اعتقلت المواطن وليد مصطفى عيسى سالم ديب اثناء سفره الى الجسر.

وأشار فروانة إلى أن المواطن ديب توجه صباحا وتم احتجازه واخضع للتحقيق طوال الساعات الماضية ومن ثم تم نقله الى جهة مجهولة وابلغت سلطات الاحتلال قبل قليل الارتباط الفلسطيني باعتقال المواطن المذكور.

يذكر أن هذه حالة الاعتقال الأولى عبر معبر إيرز هذا العام، حيث اعتقلت قوات الاحتلال خلال 2019 المنصرم 13 مواطنا عبر المعبر.