عشراوي تبحث مع القنصل البريطاني آخر التطورات السياسية

رام الله / سما /

بحثت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، اليوم الثلاثاء، مع القنصل البريطاني العام فيليب هول، آخر التطورات السياسية وآليات تطوير العلاقات الفلسطينية– البريطانية على مختلف المستويات.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد قي مقر المنظمة بمدينة رام الله، مناقشة الواقع الإقليمي العام، والوضع في بريطانيا بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة، وتبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بركست" والتطورات الأوروبية، ودور بريطانيا في تعزيز الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ومواجهة الشعبوية والعنصرية والتطرف.

ورحبت عشراوي بزيارة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة الشهر الجاري، وأكدت دوره الإنساني باعتباره مثقفا مطّلعا على التاريخ والثقافة الفلسطينية.

وشددت على أهمية هذه الزيارة في تعزيز التواصل المباشر بين الشعبين الفلسطيني والبريطاني، وتوطيد العلاقات الدبلوماسية والثقافية والإنسانية بين البلدين.

ودعت عشراوي الحكومة البريطانية الجديدة إلى لعب دور إيجابي وبنّاء في تحصين الموقف البريطاني بالموقف الدولي القائم على القانون الدولي والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبة ومساءلة إسرائيل على جرائمها بما في ذلك التوسع الاستيطاني وسرقة الأرض والموارد والمقدرات، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.

كما جرى بحث الوضع الفلسطيني الداخلي، بما في ذلك الجهود الحثيثة لتحصين البيت الفلسطيني الداخلي والمساعي الحقيقية لإجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة، باعتبارها سبيلا لتجديد الشرعية الديمقراطية للمنظومة السياسية الفلسطينية.