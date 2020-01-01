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نوفل: سنوقع مع روسيا اتفاقاً لإعفاء الطلاب والدبلوماسيين من تأشيرة الدخول

الثلاثاء 14 يناير 2020 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
نوفل: سنوقع مع روسيا اتفاقاً لإعفاء الطلاب والدبلوماسيين من تأشيرة الدخول


موسكو /سما/

قال السفير الفلسطيني في موسكو، عبد الحفيظ نوفل، إنه من المنتظر خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيت لحم الأسبوع المقبل، التوقيع على اتفاقيات تعفي الطلاب والدبلوماسيين في كلا البلدين من الحصول على تأشيرة دخول البلاد، وتؤسس لتعاون بين الوكالات الإحصائية الوطنية.

وقال نوفل، يوم الثلاثاء: "يستعد الجانبان (روسيا وفلسطين) للتوقيع على وثيقتين، الأولى بشأن إعفاء الدبلوماسيين والطلاب من الحصول على تأشيرة، والأخرى بشأن التعاون في المجال الإحصائي. سنوقع اتفاقية مع المعاهد الإحصائية الروسية".

ومن المقرر أن يزور بوتين فلسطين في 23 كانون الثاني/يناير، أي بعد يوم من حضور الأحداث التذكارية في إسرائيل المكرسة ليوم ذكرى المحرقة، والذكرى الخامسة والسبعين لتحرير الجيش الأحمر معتقلي معسكر الموت في أوشفيتز - بيركيناو.

وقال السفير الفلسطيني في تصريحات صحفية، الشهر الماضي: "الرئيس بوتين سيزور بيت لحم يوم 23 كانون الثاني/يناير".

وأضاف ستتم خلال الزيارة محادثات بين الرئيس بوتين والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكان الرئيس الفلسطيني صرح وقتها بأنه دعا بوتين إلى بيت لحم في عيد الميلاد.

"سبوتنيك"

#السفير نوفل #موسكو #تاشيرة دخول #الطلاب الفلسطينيين

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