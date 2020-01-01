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مقتل 57 شخصا جراء انهيار جليدي في قرية بكشمير الباكستانية

الثلاثاء 14 يناير 2020 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل 57 شخصا جراء انهيار جليدي في قرية بكشمير الباكستانية


اسلام اباد /سما/

 أعلنت الوكالة الوطنية الباكستانية لمواجهة الكوارث اليوم الثلاثاء أنه تم انتشال 57 جثة من تحت الأنقاض بعد أن ضرب انهيار جليدي قرية في كشمير الباكستانية.

وجاء في بيان للوكالة أن الانهيار الجليدي ضرب قرية في منطقة نيلوم في الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير خلال الليل.

ويبدو أن الانهيار الجليدي نجم عن عدة أيام من الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج في المنطقة الأوسع، الأمر الذي أودى بحياة العشرات بالفعل.

من ناحية أخرى قال مسؤولون في الدفاع والشرطة في الهند اليوم الثلاثاء أن أربعة جنود وخمسة مدنيين لقوا حتفهم في انهيارات جليدية منفصلة في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير.

#باكستان #اسلام اباد #كشمير #انهيار جليدي

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