فنادق بيت لحم ستستخدم المولدات للتخفيف من أزمة الكهرباء

بيت لحم / سما /

قالت جمعية الفنادق الفلسطينية العربية في محافظة بيت لحم انها قررت بأن تعمل الفنادق في المحافظة، من خلال تشغيل مولدات الطاقة الكهربائية الخاصة بها في إطار اتفاقها مع شركة كهرباء محافظة القدس، وذلك للتخفيف من الاحمال في أوقات الذورة بهدف التخفيف من انقطاعات التيار الكهربائي، وبالتالي التخفيف من اعباء المواطنين.

وقالت جمعية الفنادق ان كافة الفنادق في محافظة بيت لحم ستعمل على المولدات الكهربائية ‎للتخفيف على المواطنين في ظل أزمة الكهرباء بمناطق امتياز شركة كهرباء القدس.

وقال الياس العرجا رئيس جمعية الفنادق العربية، ان فنادق بيت لحم ستبدأ باستخدام المولدات الكهربائية الخاصة لتخفيف الاحمال الكهربائية وبالتالي المساهمة في الحد والتخفيف من الانقطاعات المتواصلة.

واضاف العرجا "هذه الخطوة تأتي من منطلق مسؤوليتنا الاجتماعية كقطاع خاص تجاه أهالي محافظة بيت لحم، وتعزيزاً لوجود هذه الشركة الوطنية التي تعمل تحت ضغوط كبيرة في القدس المحتلة".

وأاشار الى اهمية وضرورة اتخاذ هذه الخطوة وبالاتفاق مع شركة كهرباء القدس كي يت تجنيب المواطنين مزيداً من الضغوطات.

يشار الى ان شركة كهرباء القدس كانت قد اعلنت قبل ايام عن قيام شركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية بتخفيض كميات التيار الكهربائي الواردة الى مناطق الامتياز التابعة لشركة كهرباء القدس ما ادى لحدوث انقطاعات متكررة.