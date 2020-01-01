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بالصور... اجتماع قيادي لحركتي "حماس" و الجهاد الاسلامي في غزة

الثلاثاء 14 يناير 2020 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور... اجتماع قيادي لحركتي "حماس" و الجهاد الاسلامي في غزة


غزة / سما /

استقبلت حركة الجهاد الإسلامي في مكتبها بقطاع غزة، وفدا كبيرا من حركة حماس، برئاسة روحي مشتهى، اضافة الى عددا من أعضاء المكتب السياسي وقيادات الحركة .

وجاءت زيارة وفد حماس القيادي، للتهنئة بعودة وفد قيادة الحركة وأعضاء مكتبها السياسي من الخارج بعد انتهاء اجتماعات الدورة الثانية للمكتب السياسي للجهاد الإسلامي.

وأوضحت الجهاد الاسلامي في بيان صدر عنها ، أن الزيارة عكست  أجواء المودة وتطور العلاقة بين الحركتين.

من جهته، أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي الشبخ نافذ عزام حرص الحركة على المضي في الارتقاء بالعمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية وحماية الثوابت واستمرار المقاومة.

وأكدت قيادة الحركتين خلال اللقاء على عمق العلاقة وضرورة الاستمرار بتطويرها على كل الاصعدة لمواجهة التحديات الكبيرة التي تعصف بالقضية الفلسطينية والمنطقة.

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