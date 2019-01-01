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مجلس النواب المصري يوافق على تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر

الثلاثاء 14 يناير 2020 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس النواب المصري يوافق على تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر


القاهرة /سما/

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، بأغلبية تجاوزت ثلثي أعضائه، على قرار رئيس الجمهورية تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر تبدأ في تمام الساعة الواحدة من صباح الاثنين، الموافق السابع والعشرين من الشهر الجاري.

وأوضح رئيس المجلس علي عبد العال، في بداية مناقشة البرلمان للقرار، أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على ضرورة موافقة أغلبية أعضائه على إعلان حالة الطوارئ، بحيث تكون الموافقة على تمديدها بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.

كما نص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

#النواب المصري #مصر #القاهرة

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