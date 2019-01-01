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الاحتلال يشن حملة اعتقالات واستدعاءات في صفوف أبناء "فتح" بالقدس

الثلاثاء 14 يناير 2020 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واستدعاءات في صفوف أبناء "فتح" بالقدس


القدس المحتلة / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من أبناء حركة "فتح" في القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، وأرسلت طلبات استدعاء لمراجعة مخابراتها في المسكوبية لعدد آخر.

وقال نائب أمين سر حركة "فتح" في القدس عادل أبو زنيد، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عاهد الرشق، ومحمود الجندي، ووسام سدر، فيما استدعت مسؤول ملف المقدسات بالحركة الحاج عوض السلايمة، وأصدرت أمرا بإبعاد فادي السلايمة عن البلدة القديمة بالقدس 15 يوما بعد اعتقاله.

وأضاف أبو زنيد أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا ثلاثة أطفال من مدينة القدس، عرف منهم عدي علاء الحداد (8 سنوات).

وتتزامن هذه الاعتقالات مع الحراك الجماعي الذي يقوم به أبناء القدس نصرة للمسجد الأقصى المبارك، ونصرة للمقدسيين الذين يتعرضون لاعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال في بلدة العيسوية.

#فتح #اعتقالات #القدس

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