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اشتية يستقبل مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

الثلاثاء 14 يناير 2020 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يستقبل مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية


رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، وفدا من مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة (OCHA)، برئاسة مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أورسولا مولر.

وبحث اشتية مع مولر أهم الاحتياجات الإنسانية الطارئة في الأراضي الفلسطينية، لا سيما المناطق المهمشة وقطاع غزة، مستعرضا الجهود التي تبذلها الحكومة في تلبية احتياجات المواطنين، خاصة على صعيد الخدمات الصحية، وتقديمها على أكمل وجه، إضافة الى دراسة إنشاء نظام تأمين صحي يشمل كافة المواطنين.

#اشتيه #الامم المتحدة #رام الله #أورسولا مولر

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