النائب العام واتحاد المقاولين يحققان انجاز هام

غزة / سما /

اجتمع أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في محافظات غزة مع النائب العام في قطاع غزة المستشار ضياء الدين المدهون في مقر سرايا النيابة العامة بمدينة غزة، بهدف تطوير وتعزيز التعاون بين الجانبين لمعالجة قضايا المقاولين العالقة واستمرار التواصل بما يخدم الصالح العام.

وعبر المستشار ضياء الدين المدهون عن تقديره للتعاون الجاد والدور المخلص من جانب النقيب كحيل، كممثل للمقاولين في حل كثير من القضايا الأمر الذي يشجع على المزيد من التعاون.

واتفق الطرفان على أن التعاون أفضى الى حل الجزء الاكبر من قضايا المقاولين، وتسديد أجزاء كبيرة من المديونيات المستحقة عليهم، ضمن اجراءات خلاقة اتبعها الاتحاد لمعالجة المشاكل وتسوية العديد من النزاعات.

وأكد كحيل أن اتحاد المقاولين ملتزم بحلول خلاقة تضمن معالجة عادلة لحقوق جميع الأطراف، مع مراعاة الظروف الراهنة.

وشكر كحيل سيادة النائب العام وجميع كوادر النيابة العامة على حسن تعاملهم، وسرعة استجابتهم ومتابعتهم الدقيقة لكافة القضايا المطروحة، مؤكدا حرص الاتحاد على تطوير التعاون المشترك بغية تخفيف الأعباء عن المقاولين والقطاعات الاقتصادية المرتبطة بهم.

وخلال الاجتماع المثمر اتفق النقيب كحيل والمستشار ضياء الدين المدهون على معالجة الثعرات خلال المرحلة السابقة، وتسهيل سفر الكفلاء، ومواصلة المنهج المتبع في منح كل مقاول فرصة لإثبات جديته ومعالجة ديونه، وإعطاءه الفرصة والوقت عبر الاستئخار لفترات محددة لتحفيزه على معالجة ما تبقى عليه من التزامات.

كما اتفق الطرفان على أهمية استمرار التعاون لمواجهة ظروف الحصار والانهيار الاقتصادي وضرورة مراعاة حقوق الغير، عبر حلول خلاقة تخضع للتطوير المستمر.