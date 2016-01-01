  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

37 حالة اعتقال لصيادين من غزة خلال 2019

الثلاثاء 14 يناير 2020 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
37 حالة اعتقال لصيادين من غزة خلال 2019


غزة / سما /

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الماضي استهدافها المتعمد للصيادين في قطاع غزة، كسياسة ممنهجة، حيث رصد المركز (37) حالة اعتقال لصيادين كانوا يمارسون عملهم في صيد الاسماك مقابل شواطئ القطاع خلال العام.

واوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الاشقر" بأن العام الماضي شهد تراجع ملحوظ في حالات اعتقال الصيادين عن العام 2018، والذى شهد 77 حالة اعتقال لصيادين، بينما يعتبر العام 2016 من أكثر الاعوام الذى رصد فيه حالات اعتقال لصيادين وصلت الى ( 125 ) حالة .

وبين الأشقر بان الاحتلال تعمد ايقاع خسائر مادية مع عمليات الاعتقال ، وذلك بإحراق وتدمير مراكب الصيادين، عبر اطلاق النار الكثيف وقذائف المدفعية، و مصادرة معداتهم، الامر الذى ادى الى اصابة 3 صيادين بجراح قبل اعتقالهم، وقد شهد شهر مايو اكبر نسبة حالات الاعتقال بين الصيادين خلال العام 2019 .

ونوه "الأشقر" الى أن أجهزه الاحتلال الأمنية تحاول استغلال الصيادين امنياً، بحيث تقوم باعتقالهم، ونقلهم الى ميناء اسدود للتحقيق، وتحاول ابتزازهم والضغط عليهم ومساومتهم للقبول بالارتباط مع المخابرات الإسرائيلية مقابل اطلاق سراحهم والسماح لهم بالصيد بحرية .

وأشار "الأشقر الى أن الاحتلال يهدف من وراء ملاحقة الصيادين التأثير على هذا القطاع الهام، ومنعه من الاستمرار في الحياة، وبالتالي يصطف الصيادين ومن يعولون من أسرهم إلى قائمة البطالة، ويزداد العبء على أهالي غزة، حيث أن هذه المهنة تعتبر مصدر الرزق الأول للآلاف من سكان القطاع .

واعتبر "أسرى فلسطين" أن استهداف الصيادين مخالفاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، حيث ينتهك الاحتلال حقوق الصيادين الفلسطينيين في العمل بحرية لاكتساب قوت يومهم، وطالب المجتمع الدولي بحماية الصيادين الفلسطينيين من قرصنة وممارسات الاحتلال التعسفية ، والتي ترقى إلى جرائم الحرب.

ونوه الى ما جاء في التقرير الحقوقي الذي أصدره المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قبل عدة أعوام ، والذى تعرض لجزء من ممارسات الاحتلال الإجرامية بحق الصيادين تتمثل في اعتقالهم وابتزازهم من أجل التعاون الاستخباري، وإجبارهم على التعري الكامل والنزول إلى مياه البحر في ظروف جوية قاسية والتهديد بالتنكيل بأقاربهم، وتحطيم مراكبهم، وحرمانهم من الصيد، واعتبر المرصد تلك الإجراءات مخالفه صريحة للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

#صيادين غزة #قوات الاحتلال #اعتقال #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

حمادة: سيتم إدخال 54 شاحنة غاز مصري لغزة نهاية الاسبوع.. وبهذا السعر ستباع للمستهلك

قناة عبرية تكشف عن خبر منعته إسرائيل قبل 5 سنوات حتى لا تستغله حماس عسكريًا

الزهار: التهدئة الطويلة اختراعات لفظية مضللة.. والرد الايراني ردع أكثر من طرف

سلطات الاحتلال تقرر رفع عدد العمال والتجار من قطاع غزة

جريمة القتل بفيلا نانسي عجرم.. شاهد: فيديو جديد يكشف الكثير!

مذيعة تلفزيونية إيرانية لمشاهديها: "سئمت الكذب عليكم، اعتذر واقدم استقالتي"

ابنة سليماني تقتحم "إنستغرام" بصورة "مؤثرة".. وتعلق بالعربية

الأخبار الرئيسية

طائرة مصرية

هل اسقط "داعش" طائرة مقاتلة مصرية فوق شمال سيناء؟

مالية غزة تحسم الجدل حول سعر اسطوانة الغاز وزيادة نسبة الموظفين!

أبو مرزوق: حماس لم تَدّعِ يوماً أنها تمثل الشعب الفلسطيني ولم تطرح نفسها بديلا عن م.ت.ف

جيش

انتقادات شديدة في الجيش الإسرائيلي بعد اتخاذ هذا القرار

تقرير استخباري اسرائيلي .. الهدوء في الضفة مخادع