  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتح توضح استراتيجيتها النضالية الوطنية.. اليك مضمونها

الثلاثاء 14 يناير 2020 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح توضح استراتيجيتها النضالية الوطنية.. اليك مضمونها


رام الله / سما /

أوضحت حركة فتح وعلى لسان المتحدث باسمها وعضو مجلسها الثوري أسامه القواسمي إستراتيجيتها النضالية الوطنية، لتحقيق الأهداف الوطنية الجامعه والمتمثلة بالحرية والاستقلال، حيث لخص تلك الاستراتيجية بالنقاط التالية:

أولا : إستمرار النضال والكفاح ضد المشروع الكولونيالي الصهيوني وتصعيد المقاومة الشعبية بكافة أشكالها

ثانيا : التأكيد ودعم الموقف السياسي الرافض لكافة المشاريع التصفوية. تحت ما سموه صفقة العار، وتحويل الصراع من وطني وحقوق وتقرير المصير الى اقتصادي وانساني.

ثالثا : الاسستمرار في الجهود القانونية والدبلوماسية على كافة المستويات الدولية، لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين من جهة، ولتعزيز مكانة دولة فلسطين من جهة أخرى.

رابعا: تعزيز صمود شعبنا في وطنه فلسطين وخاصة في القدس ، وفي كافة أرجاء الوطن، وذلك ضمن برنامج حكومي وطني شامل يواجه خطة التهويد والاقتلاع والتهجير.

خامسا: إنجاز الوحدة الوطنية على أسس وطنية خالصة، باعتبارها أقصر الطرق لدحر الاحتلال، وتعزيز ثقافة الوطن والشعب الواحد ونبذ أية نعرات انفصالية و جغرافية، ومن هنا ندعو حماس الى استخلاص العبر .

سادسا: تعزيز النهج الديمقراطي في كافة مناحي الحياة، ونؤكد على قرارنا بحتمية إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية في كافة أرجاء الوطن وعلى رأسه القدس العاصمة.

سابعا : منظمة التحرير الفلسطينية هي البيت الجامع لكل الفلسطينيين، وهي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا ، وان اية محاولة لتمثيل فلسطين خارج هذا الاطار انما هي محاولة مشبوه وتحقيقل لأهداف إسرائيلية واضحة.

وختم القواسمي بالتأكيد على موقف حركة فتح بالقول: إن أفشلت إسرائيل وترامب حل الدولتين على أساس القانون الدولي، فإن نضالنا وكفاحنا لن يتوقفا ضد الاحتلال الاسرائيلي ونظام الابارتهايد، وأن قرارنا الوحيد هو العيش بحرية وعدالة ومساواة وباستقلال وطني بأية طريقة كانت.

#فتح #القواسمي #حركة فتح #استراتيجية فتح

الأكثر قراءة اليوم

حمادة: سيتم إدخال 54 شاحنة غاز مصري لغزة نهاية الاسبوع.. وبهذا السعر ستباع للمستهلك

قناة عبرية تكشف عن خبر منعته إسرائيل قبل 5 سنوات حتى لا تستغله حماس عسكريًا

الزهار: التهدئة الطويلة اختراعات لفظية مضللة.. والرد الايراني ردع أكثر من طرف

سلطات الاحتلال تقرر رفع عدد العمال والتجار من قطاع غزة

جريمة القتل بفيلا نانسي عجرم.. شاهد: فيديو جديد يكشف الكثير!

مذيعة تلفزيونية إيرانية لمشاهديها: "سئمت الكذب عليكم، اعتذر واقدم استقالتي"

ابنة سليماني تقتحم "إنستغرام" بصورة "مؤثرة".. وتعلق بالعربية

الأخبار الرئيسية

طائرة مصرية

هل اسقط "داعش" طائرة مقاتلة مصرية فوق شمال سيناء؟

مالية غزة تحسم الجدل حول سعر اسطوانة الغاز وزيادة نسبة الموظفين!

أبو مرزوق: حماس لم تَدّعِ يوماً أنها تمثل الشعب الفلسطيني ولم تطرح نفسها بديلا عن م.ت.ف

جيش

انتقادات شديدة في الجيش الإسرائيلي بعد اتخاذ هذا القرار

تقرير استخباري اسرائيلي .. الهدوء في الضفة مخادع