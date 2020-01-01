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الجيش : كانت في مهمة تدريبية

هل اسقط "داعش" طائرة مقاتلة مصرية فوق شمال سيناء؟

الثلاثاء 14 يناير 2020 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل اسقط "داعش" طائرة مقاتلة مصرية فوق شمال سيناء؟


العريش/ وكالات/

أعلنت القوات المسلحة المصرية عن سقوط مقاتلة ومصرع قائدها، اليوم الثلاثاء، في إطار تنفيذ نشاط تدريبي للقوات الجوية المصرية ضمن مناورات "قادر 2020".

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية في بيان: "سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب مما أسفر عن استشهاد قائدها وجاري تحديد سبب سقوط الطائرة".

من جهتها قالت مصادر محلية مصرية في شمال سيناء إن عناصر تنظيم "داعش" أسقطوا، الثلاثاء، مقاتلة حربية مصرية بصاروخ، أثناء تحليقها على ارتفاع منخفض فوق قرية نجع شبانة جنوب رفح.

واضافات المصادر "أنه أثناء مهمة عسكرية تتعلق بملاحقه العناصر الارهابية جنوبي رفح والشيخ زويد، تم استهداف المقاتلة بصاروخ، ما أسفر عن سقوطها واشتعال أجزاء منها".

وأوضحت، أن قائد الطائرة أصيب وتم أسره واقتياده إلى مكان مجهول.

وينفذ الجيش المصري، مناورة حربية أطلق عليها اسم "قادر 2020"، منذ بداية يناير الجاري في البحر المتوسط وشمالي البلاد.

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