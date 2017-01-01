الأتيرة تطلع القنصل البريطاني العام على الوضع البيئي الفلسطيني

رام الله / سما /

أطلعت رئيسة سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة، القنصل البريطاني العام فيليب هول، على صورة الوضع البيئي الفلسطيني، وعلى الجهود التي تبذلها في مجال حماية البيئة، وسبل التصدي للآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ حسب الخطط الوطنية في مجال التكيف وخطة المساهمات المحددة وطنيا.

وعقد اللقاء في مقر سلطة جودة البيئة بمدينة البيرة، اليوم الثلاثاء.

واستعرضت الأتيرة المشاريع المنفذة من قبل سلطة جودة البيئة ضمن خطط العمل الوطنية والتشريعات والقوانين الناظمة لعمل قطاع البيئة الفلسطيني، والاستراتيجيات الوطنية القطاعية وعبر القطاعية للأعوام 2017-2022، وأهدافها الاستراتيجية، بما ينسجم مع أجندة السياسات الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وأوضحت أبرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق البيئة الفلسطينية، والآثار البيئية التي ألحقتها الحروب المتكررة على قطاع غزة، وما تتعرض له مدينة القدس وأراضي الضفة الغربية من استيطان متواصل وعمليات تهويد، وبناء جدار الضم والتوسع الاستيطاني الذي يشكل تلويثا كبيرا يستهدف التراث الطبيعي والثقافي والتاريخي الفلسطيني.

وأشارت الأتيرة إلى أن دولة فلسطين تشارك دول العالم في حماية البيئة، وتدعم الجهود الدولية وسعيها لخلق مجتمعات مستدامة، من خلال مشاركتها في مختلف المؤتمرات والمنتديات والمعاهدات والبروتوكولات والاتفاقيات البيئية الدولية، بعد توقيع الرئيس محمود عباس على ثلاث عشرة اتفاقية دولية في مجال البيئة.