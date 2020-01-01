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محافظ جنين يطلع على الأوضاع المعيشية في خربة المكحل

الثلاثاء 14 يناير 2020 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

 اطلع محافظ جنين أكرم الرجوب، اليوم الثلاثاء، على الأوضاع المعيشية بخربة المكحل المعزولة جنوب غرب جنين.

ونقل الرجوب تحيات الرئيس محمود عباس إلى أهالي الخربة، واصفا صمود الأهالي بالأسطوري ويؤكد عزيمة وقوة أبناء شعبنا بالتشبث بأرضه، رغم ما يعانيه من اجراءات وضغوط الاحتلال ومستوطنيه.

وأكد أن محافظة جنين ستكرس كافة امكانياتها لتوفير كل ما يساهم بصمود الأهالي في الخربة، وتغيير اوضاعهم المعيشية نحو الأفضل.

بدوره، وضع ممثل الخربة وليد المكحل، المحافظ في صورة المعاناة الحقيقية التي تعيشها الخربة القريبة من مستوطنة حرميش، حيث يحرص الاحتلال والمستوطنون على التضييق على حياتهم في محاولة منهم لاقتلاعهم عن أرضهم وتهجيرهم.

وقال: "إن الخربة المهمشة تحتاج لدعم كامل لدعم صمود أهلها وتمكينهم من العيش بكرامة والحفاظ على أراضيهم وتعزيز صمودهم".

وذكر مدير بلدية يعبد يوسف عطاطرة، وعضو المجلس البلدي أمجد عطاطرة، أن بلدية يعبد سخرت امكانياتها كافة لإيصال بعض الخدمات الى الأهالي في الخربة.

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