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الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاربعاء

الثلاثاء 14 يناير 2020 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاربعاء


غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، عن كشف وآلية السفر عبر معبر رفح البري أقصى جنوب قطاع غزة ليوم غدٍ الاربعاء.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن السفر سيكون مخصصاً للمتبقي من الحافلة الخامسة + الحافلتان: السادسة والسابعة من كشف (2020/1)

وأكدت على ضرورة التواجد غداً الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وشددت على إحضار إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

 للتذكير رابط كشف رقم (2020/1):

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