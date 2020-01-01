بعد ضغط الأسرى القاصرين الاحتلال يوافق على نقل ممثل للأسرى القاصرين إلى "الدامون"

رام الله / سما /

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين،أمس، أن إدارة سجن "الدامون" أبلغت الأسرى بموافقتها على نقل ممثل للقاصرين من سجن "عوفر"، وذلك بعد تصعيد وضغط مارسه الأسرى القاصرين المنقولين يوم أمس إلى "الدامون"، إلى جانب الضغط الذي مارسه الأسرى القاصرين المقدسيين الذين يقبعون في قسم منفصل ومجاور لهم.

وأوضحت الهيئة، أن إدارة سجن "عوفر" كانت قد نقلت (33) أسيراً قاصراً يوم أمس لسجن "الدامون"، دون السّماح لممثليهم من الأسرى البالغين بمرافقتهم، أو السّماح بوجود ممثلين لهم في "الدامون"، وأضافت أن الأسرى في سجون الاحتلال هذا الإجراء لما فيه من خطر على مصير الأسرى القاصرين الذين يحتاجون للأسرى البالغين لتمثيلهم أمام الإدارة وتوجييهم وإدارة نظام حياتهم ومتابعة أوضاعهم اليومية.

يذكر، أن نحو (٢٠٠) أسير قاصر يقبعون في سجون الاحتلال، موزّعين على "عوفر" و"الدامون" و"مجدو".