"فتح" في نابلس تختتم فعاليات معسكر الانطلاق الخامس

نابلس / سما /

اختتمت حركة "فتح" في محافظة نابلس فعاليات معسكر الانطلاقة الخامس (فوج الأسير ياسر ابو بكر) الذي جرى تنظيمه على ارض معسكر (النويعمة) في اريحا التابع للأمن الوطني، وذلك بالتعاون مع لجان الشبيبة الثانوية في مدارس نابلس، وقيادة الامن الوطني.

وجرى الحفل الختامي وتوزيع الشهادات على المشاركين والمشرفين، بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" جمال المحيسن، وعضو المجلس الثوري أريج الخليلي، وأمين سر الحركة في نابلس جهاد رمضان، وعضو لجنة الاقليم ومسؤولة ملف تدريب الكادر مي قرادة، ومنسق ملف لجان الشبيبة الثانوية ثابت ابو زعرور وعدد من كوادر الشبيبة الثانوية.

وتخلل المعسكر الذي ضم 160 مشاركا من مختلف المناطق التنظيمية في محافظة نابلس- "القدس ورشات عمل سياسية وفكرية ومحاضرات عصف ذهني قدمها عدد من مدربي لجان الشبيبة الثانوية، وهدفت الى تعزيز وعي الأجيال الشابة بتاريخ الحركة ورموزها الوطنية وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، وتعزيز مهارات التفكير الناقد، والقيادة والاتصال، وتوكيد الذات، وتعزيز الثقة بالنفس والاتصال الفعال، والقيادة وأنماطها واليات تعزيز تواصل الكادر الحركي مع القطاع الشبابي والأهلي الفلسطيني.

وأشاد محيسن بدور إقليم نابلس الريادي في تنظيم معسكرات الشبيبة، وأكد على أن هذه المعسكرات تهدف لخلق جيل مثقف وواعٍ بضرورة الالتفاف حول حركة "فتح"، وخلق تواصل فكري وثقافي ومعرفي بين أبناء المجتمع المدني مؤسساته المدنية والعسكرية.

من ناحيته، أكد رمضان أن هذا المعسكر يأتي ضمن سلسلة معسكرات تدريبية وتطويرية نظمها الإقليم وهو برنامج عمل متواصل لما له من اثر كبير على وعي ومسلكية الكادر الحركي والأجيال المتعاقبة.

وفي نهاية الحفل تم توزيع الشهادات والدروع التقديرية على المشاركين والمشرفين على المعسكر.