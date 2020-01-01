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صور.. اشتية يلتقي أطفالا مرضى بالسرطان وذوي إعاقة من غزة

الثلاثاء 14 يناير 2020 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور.. اشتية يلتقي أطفالا مرضى بالسرطان وذوي إعاقة من غزة


رام الله / سما /

التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء بمدينة رام الله، عددا من الأطفال المصابين بالسرطان والشلل الدماغي من قطاع غزة.

واطمأن اشتية على الوضع الصحي للأطفال، مرحبا بزيارتهم، مؤكدا أن أهلنا في قطاع غزة جزء لا يتجزأ من شعبنا.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستقدم كافة أشكال الدعم للمؤسسات والجمعيات التي ترعى الأطفال من ذوي الإعاقة، إضافة إلى بذل كل الجهود لرفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة.

من جانبهم، شكر الأطفال والمؤسسات الراعية لهم رئيس الوزراء على الاهتمام، والدعم الذي تقوم به الحكومة لتقديم العلاج لهم.

يشار إلى أن هذه زيارة ترفيهية نظمتها هيئة الشؤون المدنية للأطفال المرضى للتخفيف من معاناتهم.

#اشتيه #رام الله #غزة #اطفال غزة #مرض السرطان
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