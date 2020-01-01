وفد من غرفة تجارة نابلس يزور عدة منشآت اقتصادية

نابلس / سما /

قام وفد من مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة نابلس اليوم، بزيارة لعدة منشآت اقتصادية من اعضاء الهيئة العامة بالغرفة.

وشارك بالزيارة رئيس الغرفة عمر هاشم، والاعضاء عثمان مصلح وياسين دويكات وطايل الحواري وبشير حنني ومجدي البزرة.

وجاءت الجولة في اطار اهتمام الغرفة بالتعرف على واقع الاسواق مع اعضاء الهيئة العامة، وللتواصل معهم من اجل الاطلاع على اوضاع الشركات والتطورات التي تشهدها، بالاضافة الى الاستماع الى قضاياهم ومشاكلهم ضمن مسعى الغرفة لجمع المعلومات الخاصة بالقطاعات الصناعية في محاولة لدراسة المتطلبات المناسبة لتطبيق سياسة الانفكاك الاقتصادي، واستراتيجية الحكومة الفلسطينية باعتبار محافظة نابلس عنقود صناعي.

وبدأ الوفد زيارته الميدانية الى مصنع الصفا للألبان (مشروع الزكاة التأهيلي لمنتجات الالبان/الصفا) الذي يشهد الآن مرحلة جديدة من العمل بإشراف من وزارة الاوقاف ولجنة زكاة نابلس، والتقى الوفد مع القائم بأعمال رئيس اللجنة محمد حسونة وعضو اللجنة عماد اللحام ومديرة المصنع د. ناريمان ابو عطوان ممثلة شركة (برو اكتيف) وطاقم المصنع.

وتركز الحديث في اللقاء حول اعادة المصنع الى سابق عهده من خلال رؤية جديدة إداريا وماليا وفنيا وتسويقا وجودةً، وصولا الى مأسسة المصنع، خاصة في ظل المنافسة في السوق المحلي للمصنع، بالاضافة الى الحديث عن التطوير على آليات وعمليات التصنيع والمنتجات ومواصفاتها، والمشاكل السابقة الخاصة بتحصيل اثمان البضائع.

وكانت المحطة الثانية للزيارة هي شركة حرباوي الصناعية التجارية، حيث اجتمع الوفد مع ادارة الشركة ممثلة بنصري الحرباوي وبدران اسماعيل.

وتمحور الحديث في اللقاء حول تزويد منتجاتهم من الاسفنج لمصانع المفروشات المحلية والتسويق داخل الخط الاخضر، وعمليات التطوير والتصنيع والمنتجات، وتطور الشركة من ناحية الجودة والانتاج والاسواق، بالاضافة الى التطرق الى نقص القدرة الكهربائية اللازمة للتطوير الصناعي.

وفي محطته الثالثة، زار وفد مجلس ادارة الغرفة مقر شركة (جرين رود) لصناعة الاسفلت، والتقى مع شهاب حنني وطاقم الشركة.

وتركز الحديث في اللقاء حول سوق الشركة المحلي، وعمليات التصنيع وطبيعة المنتجات، وطبيعة المشاريع، بالاضافة الى احتياج السوق المحلي لمثل هذه المصنع.

وفي ختام الزيارة التي شهدت جولة داخلية في المصانع، اعرب رئيس الغرفة عن سعادته بهذه الجولة التي تأتي في اطار الوقوف على طبيعة الحركة الاقتصادية التجارية في تلك المنشآت.

وقدم الشكر الى رجال الاعمال والتجار في محافظة نابلس على مواكبتهم للتطور والتوسع، وافتتاحهم عددا من المشاريع الاقتصادية التي من شأنها ان تدعم الاقتصاد المحلي والوطني.

وقال ان هذه الزيارة هي اطلالة عن قرب على واقع الشركات والمنشآت في نابلس لمتابعتها، ويقع ذلك ضمن سياق العمل في الغرفة، وهي تعبير عملي للتأكيد على الاهتمام بالصناعة والترويج للمنتج الوطني كأحد اهداف الغرفة في رسالتها، وبحث امكانيات النهوض بالصناعة للارتقاء بالاقتصاد الوطني، والاطلاع على الاحتياجات الفعلية المتعلقة بالمنشآت القائمة، ومتابعة حل كافة المشاكل والقضايا التي يطرحها اصحاب الشركات التي تتم زيارتها.

واكد هاشم ان نابلس سوف تشهد عملية تنفيذ العنقود الصناعي قريبا بالتعاون مع الحكومة ووزارة الاقتصاد الوطني.

وطالب المصانع بفتح المزيد من الاسواق وانتاج مزيد من السلع ذات الجودة العالية للمنافسة.

من جهتهم، قدم اصحاب المنشآت الشكر لوفد الغرفة التجارية على الزيارة الداعمة للاستثمار في المحافظة، والتي تعبر عن تواصل الغرفة مع رجال الاعمال والتجار، مطالبين الغرفة بالعمل على دعم المنشآت والدفاع عنها امام الجهات الرسمية، وحل مشكلة نقص الطاقة الكهربائية، الامر الذي من شأنه ان يدعم الحركة التجارية والاقتصادية وتوسيع الاستثمار في نابلس بشكل عام.