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هدم ورشة حدادة في حزما والاحتلال يستولي على معداتها

الثلاثاء 14 يناير 2020 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
هدم ورشة حدادة في حزما والاحتلال يستولي على معداتها


القدس المحتلة / سما /

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ورشة حدادة قرب حاجز بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، واستولت على معداتها.

وأفادت مصادر محلية، أن جرافة تابعة لبلدية الاحتلال بالقدس ترافقها قوات مساندة من جيش الاحتلال داهمت "منطقة المشروع" في البلدة وشرعت بهدم ورشة حدادة مكونة من الصفيح والطوب، تعود للمواطن خالد نمر أبو خليل، واستولت على معداتها.

يشار إلى أن بلدة حزما تشهد حملات دهم متواصلة، يتخللها اعتقال مواطنين وتسليم اخطارات بهدم منشآت تجارية وزراعية ومغاسل ومحال لتصليح المركبات قرب الشارع الرئيسي.

#هدم #قوات الاحتلال #ورشة حدادة #بلدة حزما

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