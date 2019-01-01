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أشرف حكيمي منقسم بين البقاء في دورتموند والعودة إلى ريال مدريد

الثلاثاء 14 يناير 2020 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
أشرف حكيمي منقسم بين البقاء في دورتموند والعودة إلى ريال مدريد


وكالات / سما /

تحدث أشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند الألماني عن مستقبله خلال الفترة القادمة ، وإذا ما كان يخطط للعودة إلى ريال مدريد بعد انتهاء فترة الإعارة هذا الصيف.

وانضم المدافع الدولي المغربي إلى بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة في الانتقالات الصيفية عام 2018 ، فيما يلعب الموسم الثاني مع النادي الألماني وسط تطور مميز في أدائه الفني.

وتنتهي فترة إعارة اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً مع فريق أسود الفاستيفال في صيف عام 2020 ، وسط توقعات بعودته إلى نادي ريال مدريد بعد أن خطف الأنظار مؤخراً بمستواه القوي.

وقال حكيمي في مقابلة مع صحيفة “روهر ناخريختن” الألمانية اليوم الثلاثاء أنه لم يحدد حتى الآن من هو الفريق الذي سيلعب معه في الصيف المقبل : “قلبي منقسم بين دورتموند وريال مدريد”.

وتابع بقوله : “لا يزال هناك ستة أشهر حتى الصيف ، وهذا يعني أن الكثير من المباريات لم يتم خوضها بعد ، لكن في نهاية المطاف ، سأكون الشخص الذي يتعين عليه اتخاذ قرار بهذا الخصوص”.

#ريال مدريد #بوروسيا دورتموند #أشرف حكيمي

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